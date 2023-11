Lillebonne. Biodiversité : un chantier participatif pour restaurer une mare

Caux Seine agglo vient de lancer son plan de restauration de mares. Elle propose un chantier participatif samedi 25 novembre, au parc des Aulnes à Lillebonne, en partenariat avec la Ville. Les participants pourront donner un coup de main pour restaurer un milieu écologique.

Après une présentation du site et un rappel de l'importance de ces réservoirs de biodiversité, vous serez amenés à réaliser un entretien manuel. Le chantier se tiendra entre 10h et 16h (vous pouvez rester seulement quelques heures). Une vingtaine de personnes au total sont attendues. La participation est gratuite mais sur inscription, en remplissant un formulaire sur cauxseine.fr.

Un même chantier au parc des Aulnes est proposé plus tôt, vendredi 17 novembre à 9h30, à des étudiants en licence pro Gestion et protection de la nature, spécialité zones humides mares, en partenariat avec la faculté d'Amiens. Un cas pratique pour ces jeunes engagés dans la préservation de la biodiversité.

Le plan de restauration de mares

Le plan de restauration mené par Caux Seine agglo s'étendra sur trois ans, avec un objectif de dix mares restaurées par an. Il est mené dans le cadre de sa politique de transition écologique et fait partie des actions découlant de l'atlas de la biodiversité communale. De 2021 à 2023, la collectivité a en effet étudié et inventorié la faune et la flore locale.