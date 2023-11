Elbeuf. On ne fait pas de pacte avec les bêtes, une fiction engagée pour l'Amazonie

Dans ce spectacle qui évoque le choc des cultures, Justine Berthillot et Mosi Espinoza combinent leurs talents en danse ou acrobaties pour dénoncer l'exploitation de la forêt amazonienne et de ses habitants.

Comment abordez-vous ce thème ?

Mosi Espinoza : "Ce sont les corps qui incarnent les enjeux sociologiques, politiques et écologiques, qui prennent en charge la narration. Ce spectacle fait référence aux films d'Herzog tournés en Amazonie et qui ont pour sujet la création d'un opéra au beau milieu de la forêt avec pour toile de fond l'exploitation des indigènes par les colons à l'époque du caoutchouc et le parcours d'un conquistador en quête d'Eldorado. Ses films évoquent deux facettes de la conquête des Occidentaux : à la fois culturelle et économique. Il y a beaucoup de références qu'il n'est cependant pas forcément nécessaire de capter pour apprécier le spectacle car il est avant tout conçu comme un poème."

Quelle est l'origine de ce duo ?

Justine Berthillot : "C'est notre premier duo mais ce sont des thématiques qui nous sont chères. J'avais déjà travaillé en solo sur le mythe de la forêt mère et Mosi, qui est originaire du Pérou, a toujours été fasciné par l'Amazonie. L'année passée, nous avons créé ce spectacle en immersion le temps d'un mois en nous interprétant des extraits dans huit communautés d'Amazonie. Un film documentaire et une série photographique complètent le spectacle et seront présentés au public le jour la représentation."

Comment s'organise la narration ?

Mosi Espinoza : "La danse, le texte, les acrobaties et les jeux d'objets se mettent au service de cette narration. Dans les ruines d'un décor d'opéra, nous incarnons alternativement l'oppresseur et l'opprimé. Même si le spectacle suit un fil conducteur chronologique avec une première partie sur l'exploitation du caoutchouc, une seconde sur l'avènement des machines puis une dernière sur les résistances contemporaines, l'espace et les temps s'entremêlent et des passerelles s'établissent entre les différentes périodes."

Pratique. Le 17 à 20h30 et le 18 novembre à 18h. 13 à 17€. cirquetheatre-elbeuf.com