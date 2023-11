Caen. Boire, manger et s'habiller dans le centre-ville

La rédaction de Tendance Ouest vous dévoile tout sur ces nouvelles enseignes ouvertes il y a peu de temps, toutes dans le centre-ville de Caen.

Bar, mode homme et traiteur italien

Trois jeunes associés ont repris La Trappe Café depuis le 5 octobre dernier. "Nous avons voulu conserver le concept du bar à bières trappistes mais nous privilégions le local", souligne Aurélien Cianfarani, l'un des associés de Thibault et Guillaume Benoist, deux frères. "On ne cherche pas à être les meilleurs du monde mais on contribue à un monde meilleur", explique de son côté Thomas Dufresne, le responsable de la nouvelle boutique hommes Faguo ouverte depuis le 8 novembre et située 105 rue Saint-Pierre à Caen. "Nous proposons à nos clients de bénéficier d'un atelier réparation tous les trois mois pour offrir à leurs vêtements Faguo une seconde vie", ajoute-t-il. Pour Clémentine et Yann Mouchel, vendre des produits gastronomiques italiens était une évidence. "Nous adorons l'Italie et manger", expliquent-ils. La boutique Paffuto, qui signifie potelé en italien, se trouve juste en face de l'église Saint-Pierre.