Inondations. Des pompiers de Normandie en renfort dans le Pas-de-Calais

Des sapeurs-pompiers de Normandie ont pris la direction du Pas-de-Calais, dimanche 12 novembre, pour prêter main-forte à leurs collègues du nord de la France, face aux importantes inondations subies par ce département ces derniers jours. On dénombre 10 000 sinistrés et près de 250 communes impactées par le débordement de plusieurs rivières et les fortes pluies.

Des moyens de pompage

Seize sapeurs-pompiers de l'Eure, dont douze pompiers volontaires, sont partis dans l'après-midi d'Evreux, direction Saint-Omer, pour une mission de six jours. Ils emportent notamment cinq véhicules dont deux camions-citernes, ainsi que des moyens de pompage d'une capacité de plus de 300 m3 par heure.

Le Service départemental de la Seine-Maritime envoie quant à lui un groupe spécialisé dans le sauvetage aquatique, avec des embarcations adaptées. Là aussi, le groupe part pour six jours pour des actions de pompage et des reconnaissances dans les zones habitées et agricoles.

En Seine-Maritime, c'est un groupe de sauveteurs aquatiques qui est mobilisé. - Sdis 76

La vigilance rouge aux inondations est désormais levée dans le Pas-de-Calais où la décrue s'amorce lentement. Après 48 heures de répit, la pluie est de nouveau annoncée pour la fin de journée.