Normandie. Des rassemblements citoyens contre l'antisémitisme

Pour la République, contre l'antisémitisme : c'est la banderole derrière laquelle marcheront les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, dimanche 12 novembre, à Paris. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont appelé à une marche en réponse à l'explosion du nombre d'actes hostiles aux juifs depuis les massacres du Hamas en Israël, le 7 octobre, et la riposte militaire qui a suivi.

Des rassemblements sont aussi prévus en région, à l'appel de l'Association des Maires de France, et notamment en Normandie.

Un millier de personnes en Seine-Maritime

Au Havre, ils étaient environ 300 citoyens réunis devant le mémorial Résistance et Déportation, dans les jardins de l'hôtel de ville. Après une prise de parole de Matthieu Brasse, conseiller régional socialiste, et Jean-Baptiste Gastinne, maire adjoint et membre de la majorité d'Edouard Philippe, une minute d'applaudissements a été observée. "Le Havre ne sera jamais une ville d'indifférence et de silence", a rappelé l'élu PS, appelant à se rassembler "contre l'antisémitisme et les fauteurs de haine et de racisme". Pour Jean-Baptiste Gastinne, "derrière ces actes" antisémites qui se multiplient, "c'est notre République qui est attaquée dans ses fondements, ses principes et ses valeurs". Dans la foule, plusieurs élus et militants de divers bords politiques étaient présents.

A Rouen, la préfecture a comptabilisé 700 participants au rassemblement contre l'antisémitisme qui s'est déroulé en fin de matinée sur le parvis de l'hôtel de ville.

D'autres rassemblements sont prévus à 15 h, devant les préfectures de l'Eure, à Evreux, et de la Manche, à Saint-Lô. A Caen, le rendez-vous est fixé à la même heure, place de la République.

Dans l'Orne, le conseiller régional Bertrand Deniaud s'insurge qu'aucun événement similaire ne soit organisé par l'Association des maires de l'Orne, les élus étant déjà sollicités pour des repas des anciens dans plusieurs communes. "Quelle honte, dénonce l'élu dans un communiqué, excusez-nous Simone Veil, pardon Anne Franck, désolé Edith Bonnem, dommage pour la mémoire des six millions de juifs massacrés et dont les descendants ont peur, mais on a repas des anciens !" Il annonce qu'il sera malgré tout présent à 15 h, devant la préfecture, à Alençon.