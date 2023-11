Avranches. Après l'incendie d'un ancien bar, la surveillance se poursuit

A Avranches, dans le sud de la Manche, la surveillance se poursuit après l'incendie d'un ancien bar, samedi 11 novembre, place d'Estouteville, dans le centre-ville. Le feu a entraîné un important panache de fumée, visible à plusieurs kilomètres.

Parti du rez-de-chaussée, l'incendie s'est propagé à l'ensemble de l'immeuble, mobilisant une cinquantaine de sapeurs-pompiers au plus fort du sinistre. Cinq pompiers étaient encore sur place à 10 h, ce dimanche. Si le feu a pu être circonscrit la veille, les opérations d'extinction se poursuivaient en effet dans la matinée, indique le Service départemental d'incendie et de secours. Des opérations de bâchage et de protection contre la pluie ont par ailleurs été réalisées dans la nuit.

La zone n'est toujours pas accessible au public.