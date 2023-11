Place du commerce. Des nouveautés dans la métropole de Rouen

Il y a du nouveau dans l'agglomération rouennaise. A Bois-Guillaume, un pressing s'est refait une beauté et à Rouen, deux nouvelles enseignes ont ouvert récemment. Il s'agit de Frip & Co et de Dae Beauty Center.

Pressing, vêtements et beauté

O'pressing House, c'est le nom d'un pressing qui vient tout juste d'être rénové à Bois-Guillaume. Il se situe au 3 135 route de Neufchâtel. Plusieurs services sont proposés comme des retouches sur des vêtements ou encore le repassage des vestes, des pantalons et des manteaux. Du côté de la rive gauche, un nouveau magasin Frip & Co, spécialisé dans les vêtements de seconde main, a ouvert récemment rue Lafayette. La majorité de la boutique est consacrée aux vêtements pour enfants et aux jouets. Enfin, du côté de l'avenue de Caen à Rouen, un nouvel institut de beauté nommé Dae Beauty Center, vient d'ouvrir ses portes. Un lieu idéal pour se faire chouchouter ou se faire épiler les sourcils avec un fil.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen, n'hésitez pas à informer la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com