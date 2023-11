Bonne table à Rouen. Pintxos, plus qu'un restaurant, un lieu de vie

Le restaurant et bar le Pintxos possède une immense salle de 700m2, installée sur une bonne moitié du rez-de-chaussée du nouveau 105, fraîchement ouvert cette année, sur les quais de Seine, Rive gauche. Avec une imprenable vue sur la Seine, l'établissement ressemble sensiblement à ses homologues des quais rive droite avec une pointe latine en plus. C'est d'ailleurs le cœur de la carte proposée ici à Pintxos. Gourmand que je suis, je choisis, pour ma première venue, la formule déj' entrée, plat, et dessert. Pour commencer les Croquetas de Papa, de généreuses croquettes aux fromages du sud accompagnées d'une confiture de griottes, suivi du plat du jour une lasagne maison façon Pintxos et pour terminer une salade de fruits frais façon sangria.

Un menu bien copieux pour 22,90 euros. Classique certes mais tout aussi appétissant. Mon seul regret : ne pas avoir pu goûter leurs pintxos, uniquement servi le soir. Il s'agit d'une sorte de tapas du Pays basque. Cela me donne une bonne excuse pour revenir. Mais c'est tout un univers latino qui vous attend chez Pintxos.

Des soirées chaque jour

Des tapas et croquetas espagnols, pintxos basques, ceviches, en passant par les saveurs italiennes, "on est vraiment sur la cuisine latine au sens large de l'Amérique du Sud à l'Europe", explique Anabelle Garcia, gérante de l'établissement, elle aussi d'origine espagnole, qui, en plus de la partie restaurant, privilégie aussi l'évènementiel.

Cours de danse, concert, after work, one man show, DJ set presque chaque soir a son évènement. "Notre grande spécificité ce sont nos soirées DJ le samedi avec nos danseuses latines qui viennent tous les samedis soir", poursuit la patronne qui envisage aussi l'organisation le dimanche d'une guinguette. Le lieu peut-être réservé pour des soirées privées, de particuliers ou d'entreprises.

Lasagne maison, roquette et parmesan.