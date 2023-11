Rouen. Un match de rugby aux couleurs du don du sang au stade Robert Diochon

C'est un partenariat inédit. L'Etablissement français du sang (EFS) et le Rouen Normandie Rugby (RNR) s'associent pour promouvoir le don de sang dans l'agglomération de Rouen.

"C'est une opération qui nous tient à cœur"

"C'est une opération qui nous tient à cœur parce qu'on est un club professionnel", assure Eric Leroy, président du RNR. "On doit pouvoir aider ce genre d'établissement à rayonner", poursuit-il. Ce partenariat est aussi "la suite logique d'un partenariat signé au niveau national avec la fédération française de rugby le 14 mars dernier", assure Nicolas Cherfils, directeur adjoint de la communication à l'EFS Normandie et Hauts-de-France. "On doit recruter des donneurs et le sport est un très bon vecteur". En effet, les deux mondes ont des points communs : la générosité et l'entraide.

Deux temps forts

Dans le cadre de cette alliance, deux temps forts sont au programme : le match du vendredi 17 novembre opposant les Lions de Rouen aux Colombes de Colomiers sera aux couleurs du don de sang. Les joueurs rouennais porteront des t-shirts spécifiques lors de l'entrainement. En plus, l'EFS mettra en place des stands pour accueillir le public et le sensibiliser à l'importance de donner son sang. A cette occasion, il sera aussi possible de prendre rendez-vous pour donner son sang samedi 2 décembre. En effet, tout au long de cette journée, une collecte de sang s'effectuera à la maison du don à Bois-Guillaume. En plus, des séances de dédicaces avec les joueurs du Rouen Normandie Rugby sont au programme.

Pour rappel, "chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades", indique l'EFS.