[Photos] Caen. Le Chat de Geluck revient dans une nouvelle BD : les fans à la rencontre de l'artiste

Une rencontre chatcrément attendue. Le jour de l'inauguration de l'œuvre "Le Martyre du chat" au Mémorial de Caen ce vendredi 10 novembre, une séance de dédicaces était organisée pendant deux heures avec Philippe Geluck.

"Il a un humour subtil"

Ecoutez notre reportage avec les fans de Philippe Geluck Impossible de lire le son.

Depuis jeudi 9 novembre, date de la mise en vente en avant-première de la nouvelle bande dessinée mettant en scène le fameux Chat, 150 exemplaires de l'album ont été vendus à la boutique du Mémorial, dont la majeure partie lors de cette séance de dédicaces. Jean-Gilles Herblan, fan de la première heure, n'a pas tardé à acheter cet album, sorti officiellement vendredi. "J'ai demandé une dédicace. C'est la première fois que je vois Philippe Geluck pour de vrai. J'apprécie beaucoup son humour subtil", se réjouit-il.

"Il me fait penser à Raymond Devos"

Dans la file d'attente, Gérard Daridon en profite pour commencer à lire la BD. Il glisse quelques sourires. "Il a un humour dévastateur. Il me fait penser à Raymond Devos. Devos avait le génie des mots et le sens des verbes. Philippe Geluck arrive à retranscrire cela avec l'image en plus. C'est formidable", apprécie ce féru de lecture.

150 bandes dessinées ont déjà été vendues à la boutique du Mémorial.

Angélique Raoul n'est pas fan de bande dessinée mais elle a sauté sur l'occasion. "C'était évident de venir, je ne pouvais pas rater ça. J'adore son univers et l'humour belge !", plaisante la Caennaise.

Philippe Geluck devant la statue du Chat, placée devant le mémorial de Caen.

Dans la foulée, la statue "Le Martyre du chat" a été inaugurée par Philippe Geluck. Cette œuvre en bronze de 2,5 tonnes a été financée par la Ville de Caen (180 000€) et cinq mécènes (100 000€) que sont Leclerc Caen et Ifs, les entreprises Elito, Hamelin, Mastellotto et Normandise.