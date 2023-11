Le Havre. Urban Trail, les inscriptions sont ouvertes

Le Havre Urban Trail revient dans la cité Océane en 2024. L'événement, qui fêtera ses cinq ans, se déroulera lors du week-end des samedi 25 et dimanche 26 mai. En cinq éditions, la course sera devenue le plus grand rassemblement trail de Normandie. C'est l'occasion d'explorer d'une autre façon le patrimoine de l'Unesco à travers des itinéraires qui marient la nature, des lieux emblématiques et bien sûr les escaliers de la ville.

Des épreuves pour tous

Le Havre Urban Trail propose différents parcours. Quel que soit votre niveau sportif ou votre âge, il y aura forcément une course qui vous conviendra. Le samedi, l'événement débutera dans l'après-midi avec une course jeunes (pour les 7 à 13 ans), suivi d'un trail en forme de 7 km (marche). Le dimanche sera un peu plus sportif, avec le marathon et ses 4 600 marches, le semi-marathon et le trail de 12km.

L'événement se veut aussi festif. Un village est installé place de l'hôtel de ville durant les deux jours avec la présence d'associations, des animations pour toute la famille et des concerts.

Les inscriptions pour l'édition 2024 sont possibles depuis ce jeudi 9 novembre sur lhut.fr.