Normandie. Fortes pluies : la plupart des matchs de football reportés

Football. La Ligue de football de Normandie et les Districts de Seine-Maritime, de l'Orne, de la Manche et du Calvados ont décidé de l'annulation des rencontres régionales et départementales officielles, samedi 11 et dimanche 12 novembre, en raison des fortes pluies.