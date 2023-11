Bonne table à Caen. Le Diplomate, brasserie à l'ambiance intimiste

Ce n'est pas commun d'entrer dans un bar-tabac pour aller y déjeuner. Après être passé devant les paquets de cigarette et la télévision faisant défiler les tirages de la Française des jeux, me voilà dans une salle à la pierre de Caen apparente, typique du secteur. "Nous sommes tombés amoureux des lieux, avec cette petite cheminée", s'émerveille encore Johanna Chatre, co-gérante avec son mari Stéphane.

Tout est fait maison

Son accueil est chaleureux et notre commande est très vite prise, alors que les menus sont affichés sur des tableaux accrochés aux murs. Le répertoire de la cuisine traditionnelle de brasserie y passe : croque-monsieur, boudin purée, blanquette de veau, pièce du boucher… Le programme est alléchant, mais je commence mon repas par des croustillons de camembert. Un peu de fromage chaud pour débuter, et me voilà bien en jambes pour attaquer mon tartare de bœuf et ses frites maisons. A moi d'y mettre les sauces qui me conviennent. La viande est excellente, tout comme les frites.

Le tartare de boeuf.

Ma gourmandise ne m'empêchera pas de piquer un peu des lasagnes épinards ricotta de mon accompagnatrice du jour, sans déception. "On a une petite cuisine, pas beaucoup de place, mais tout est fait maison", assure Johanna Chatre, qui revêt aussi la cape de pâtissière pour assurer les desserts. Justement, je ne m'arrête pas en si bon chemin et prends un brownie. Tous les desserts sont affichés au prix de 5,50€, comme les entrées. Le tartare est lui à 12,90€. "En optant pour le plat du jour, le menu entrée-plat ou plat-dessert est à 15 €, et la formule complète entrée-plat-dessert est à 18,90 €", détaille la patronne. Des prix qui restent assez bas, malgré l'inflation. "Nous avons décidé de ne pas marger comme il se doit : on fait attention sur d'autres choses." En tout cas, de l'attention est bien portée à ce qui est servi, je ressors conquis.

Pratique. 28 rue Guillaume-le-Conquérant. Ouvert tous les midis du lundi au samedi. 02 31 86 20 44.