Rouen. Le défilé des commerçants fait son retour : "Cela m'a permis d'acquérir une nouvelle clientèle"

Cette nouvelle va ravir les amateurs de mode. Samedi 18 novembre, le défilé des commerçants revient au So de Rouen, situé au 9 quai Ferdinand de Lesseps. Le show débutera à 19h mais les portes seront ouvertes dès 18h30.

Cette année, 14 boutiques indépendantes seront à l'honneur lors du défilé des commerçants, dont 10 boutiques de prêt-à-porter féminin et 4 de prêt-à-porter masculin. Certains ont même retenté l'expérience comme Nathalie Chalvet, responsable de la boutique Jeanne a dit à Rouen, installée au 6B rue Eugène-Boudin. L'an passé, elle a été démarchée pour faire partie du défilé et cette année, elle a décidé de poursuivre l'aventure. "Cela m'a permis d'acquérir une nouvelle clientèle et c'est un vrai plus en tant que petit commerçant." Lors de la nouvelle édition, elle présentera trois tenues complètes. L'occasion notamment de mettre en avant ses nouvelles jupes.

"Tisser du lien entre les commerçants et les clients"

Le défilé des commerçants est un événement qui a été créé en 2018 par l'association rouennaise Au fil des collections. L'objectif, "tisser du lien entre les commerçants et les clients", assure Marie-Hélène Roux, présidente de la structure. Chaque année, un défilé de mode est organisé afin de "présenter les collections de prêt-à-porter des commerçants indépendants rouennais", poursuit-elle. Contrairement aux défilés de haute couture, les mannequins choisis ne sont pas professionnels. Un choix de l'association pour promouvoir toutes les morphologies et tous les âges.

L'an passé, l'événement a accueilli près de 150 personnes.