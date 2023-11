Lessay. Arbres déracinés par la tempête Ciaran : pourquoi la Ville interdit le ramassage du bois

Une semaine après Ciaran, qui a balayé la Manche dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, les dégâts causés par la tempête sont toujours visibles dans de nombreuses communes. De très nombreux arbres ont notamment été déracinés. A Lessay, la maire Stéphanie Maubé a pris un arrêté municipal mardi 7 novembre pour interdire le ramassage du bois sur les propriétés communales, y compris forestières.

Les services publics - comme les agents communaux -, les personnes et entreprises dûment autorisées et "les exploitants de parcelles et habitants de résidences enclavées en zones boisées" ne sont pas concernés par cet arrêté.

"Le bois tombé n'est pas en libre-service"

La municipalité souligne que "le bois tombé pendant la tempête n'est pas en libre-service". Elle rappelle que les arbres peuvent appartenir au Département, aux agriculteurs, à des propriétaires privés, à la commune ou relever de l'Office national des forêts, qui en assure la gestion et la commercialisation.

Si vous coupiez du bois et le ramassiez sans autorisation, cela s'apparenterait donc à du vol. Pour pouvoir le faire, il faut en faire à la demande à la mairie.

En prenant cet arrêté, la municipalité veut encadrer le ramassage du bois "de manière légale, sécurisée et équitable", en évitant les "incivilités et conflits [...] qui peuvent nuire à la sécurité publique et aux paysages".