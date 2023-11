Sud-Manche. Accident sur l'A84 : l'autoroute fermée dans le sens Rennes-Caen

Un accident impliquant un poids lourd s'est produit mercredi 8 novembre dans l'après-midi sur l'A84 entre Avranches et Villedieu-les-Poêles, plus précisément après l'échangeur n°36 "Granville-Brécey". Les deux sens de circulation sont concernés.

La Direction interrégionale des routes du Nord-Ouest a annoncé la fermeture de l'autoroute dans le sens Rennes-Caen, juste après l'échangeur n°36. Dans le sens Caen-Rennes, la voie de gauche est neutralisée.

Une longue intervention

Pour les automobilistes, une déviation est mise en place dès l'échangeur, via les RD975 et RD999, jusqu'à l'échangeur n°38 "Vire-Villedieu" et l'A84 vers Caen.

L'intervention est prévue jusqu'à 21h. La situation ne devrait donc pas revenir à la normale d'ici là.

Soyez prudent si vous circulez dans le secteur.