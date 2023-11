Esteville. Le jour de la sortie du biopic, un Normand publie une nouvelle biographie de l'Abbé Pierre

Le film événement de Frédéric Tellier, L'Abbé Pierre, une vie de combats, sort mercredi 8 novembre au cinéma. Rencontre avec Philippe Dupont, le directeur du centre Abbé Pierre Emmaüs d'Esteville, lieu de mémoire en Seine-Maritime dans le village où il est enterré. Il sort le même jour une nouvelle biographie : L'Abbé Pierre, une vie d'amour chez City Editions.

Avez-vous vu le film et qu'en avez-vous pensé ?

"J'ai eu l'occasion de la voir deux fois lors d'avant-premières. C'est un bon film. On passe un bon moment. C'est bien joué. Le propos est bienveillant pour l'Abbé Pierre et pour Emmaüs. Il porte un message d'espoir et d'engagement. Cependant, moi qui ai fait pas mal d'années de recherches sur l'Abbé Pierre, j'y ai vu un certain nombre d'inexactitudes et de choses erronées. Ce n'est pas un film pour connaître précisément l'histoire de l'Abbé Pierre, d'Emmaüs, ni même le contexte de l'histoire de France dans lequel il s'insère. Mais les repères sont là. Il a bien été moine, résistant, député, fondateur d'Emmaüs, bâtisseur, militant du logement… Mais après, un certain nombre de libertés ont été prises avec les faits, alors que la vie de l'Abbé Pierre se suffit à elle-même."

Attendez-vous un engouement autour d'Emmaüs avec ce film ?

"C'est la première fois qu'un film essaye de raconter toute la vie de l'Abbé Pierre. Hiver 54 en 1989 ne racontait que la mobilisation de l'hiver 54. En 1955, Les Chiffonniers d'Emmaüs racontait l'histoire de 1949 à 1953. Donc là, c'est la première fois que l'on raconte toute sa vie, depuis sa vie monastique. Il y aura forcément des retombées. Les acteurs y sont pour quelque chose. On les sent très engagés dans leur rôle. J'espère qu'après le film, les gens vont passer une deuxième étape, en lisant ma biographie, en se rendant chez Emmaüs pour voir qui il était vraiment, ce qu'est que le mouvement Emmaüs aujourd'hui… Et, éventuellement, voir ce qu'on peut y faire : devenir bénévole, donateur ou même salarié, s'engager de manière complète. Espérons que cela fasse avancer le public vers le mouvement et, au-delà, que le message de fraternité, de solidarité, de partage de l'Abbé Pierre puisse être entendu."

Vous sortez une nouvelle biographie en même temps que ce film ? Que peut-on encore en apprendre ?

"Ça fait plus de 400 pages. Cette biographie essaye de repositionner le combat de l'Abbé Pierre dans le contexte historique tout en le revalorisant pour que l'on comprenne bien tous ses combats. Et puis, j'ai essayé de vérifier chaque affirmation, chaque point de détails, parce que beaucoup de choses fausses ont été écrites sur l'Abbé Pierre. J'ai fait ce travail de vérifications, de recherches, j'ai consulté des milliers de documents pour trouver des choses exactes. Ça m'a permis aussi de débusquer des pans de son engagement moins connus, à l'étranger, pendant la guerre qui sont tout à fait passionnants et inspirants."

Qu'est-ce que la figure de l'Abbé Pierre a d'inspirante pour vous ?

"Le fait d'écrire cette biographie m'a permis de faire un cheminement personnel. Quand on prend connaissance de sa vie, ça nous permet de grandir philosophiquement, personnellement, spirituellement, parce que cela touche à beaucoup d'aspects. Il nous ouvre aussi à l'universel. C'est un peu un maître de vie. Il nous montre une voie d'engagement et nous aide à penser une société en abattant un certain nombre de murs : pour une société plus solidaire, où les plus fragiles sont servis en premier, une société où l'on ne résigne pas à la souffrance sociale. Il y a donc une dimension intime et une dimension collective. Ecrire cette biographie m'a transformé. J'espère que cela produira le même effet à ceux qui la liront."

L'Abbé Pierre savait prendre ses distances de l'Eglise, il avait aussi ses failles et ses faiblesses… C'est ce qui le rend proche de nous ?

"Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut s'identifier au sens où on pourrait faire comme lui. Il avait des capacités extraordinaires d'empathie, c'était un orateur hors pair, qui était dévoué à Dieu… Il est inimitable. Mais on peut se sentir proche de lui parce qu'il avait ses fragilités. Il pouvait être accablé par les difficultés, pleurer… Cette grande sensibilité, son humanité, sa capacité à communier avec les émotions des autres, à être en résonance avec une humanité compliquée, le rendent attachant et proche de nous."

Pratique. L'Abbé Pierre, une vie d'amour, chez City Editions. Disponible le 8 novembre en librairie. 20,90€