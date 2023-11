Tempête Ciaran. L'eau encore impropre sur le secteur de Campagne de Caux, retour à la normale pour la Côte d'Albâtre

D'après l'Agence régionale de santé, "l'eau est reconnue à nouveau potable" ce mardi 7 novembre sur les secteurs de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, impactée par la tempête Ciaran. Le feu vert a été donné à la suite des dernières analyses effectuées sur les réseaux d'eau. Ce retour à la normale concerne une vingtaine de communes de l'intercommunalité.

7 240 habitants encore concernés par les restrictions

En revanche, le territoire de Campagne de Caux, lui aussi impacté par la tempête et les turbidités liées aux fortes pluies, reste concerné par les restrictions de consommation d'eau en vigueur depuis le 30 octobre, soit environ 7 240 habitants impactés sur treize communes dont huit en totalité. Ces abonnés sont invités à ne pas utiliser l'eau du robinet pour les usages alimentaires jusqu'à nouvel ordre. L'ARS promet un retour à la normale le plus vite possible.