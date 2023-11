Transat Jacques Vabre. L'appel à la générosité pour aider deux skippers du Havre

Ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Renaud Courbon et François Champion, deux marins du Havre engagés sur la Transat Jacques Vabre, tentent le tout pour le tout pour espérer reprendre la route du café.

Des voiles et un mât neuf

Lundi 6 novembre, ils ont démâté quelques heures après avoir quitté Lorient, port de départ de la deuxième étape. Un état des lieux du Class 40 The SeaCleaners - Univerre a démontré que "les dégâts sont minimes et réparables avec une après-midi de travail", informe l'équipe des skippers. Ces derniers ont trouvé un mât et des voiles neuves, basées à Caen, après des échanges avec Laurent Camprubi, propriétaire du Class 40 Glaces Romane.

Cependant, le coût de l'acheminement du matériel et des réparations est estimé à 65 000€. Le duo a besoin de 50 000€ pour boucler son budget et lance donc, en urgence, un appel à la générosité. "La moindre piste ou aide financière nous permettrait de terminer ce beau projet", indiquent les skippers dans un communiqué, assurant avoir "le mental et les capacités" pour terminer la Transat Jacques Vabre.

Pratique. Pour toute aide, écrire à contact@francois-champion.com