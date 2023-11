[En images]. Le parc éolien en mer du Calvados prend forme

Il doit fournir en électricité presque l'intégralité du département. Le chantier du parc éolien en mer du Calvados, visible à 10km au large de Courseulles-sur-Mer ou à 19km de Ouistreham, entame son sprint final. Commencé en 2007, ce projet doit se conclure en 2025. Chacune des 64 éoliennes produira sept mégawatts chacune, de quoi fournir une puissance totale d'environ 450 mégawatts. Cela correspond à la consommation de 630 000 personnes, soit plus de 90 % des habitants du Calvados.

Un investissement massif

Pour qu'il prenne forme, 1,8 milliard d'euros ont été investis sur ce parc éolien en mer. Pour l'instant, les délais sont respectés et les prochaines étapes sont capitales. "2024 est une année importante, la concrétisation de plus de dix années d'efforts et de développement", se réjouit Bertrand Guitton, directeur du parc éolien. Au début de l'année prochaine, le forage, jusqu'à 30 mètres sous le fond marin, va débuter à l'aide du navire de pose d'éoliennes Vole au Vent, déjà utilisé sur le chantier éolien de Saint-Nazaire. Une fois que ces trous seront creusés, les fondations pourront y être déposées. Dans le même temps, les câbles inter-éoliennes, enfouis dans des tranchées, seront installés. Il ne restera plus, en 2025, qu'à poser les éoliennes sur les fondations, afin que le tout fonctionne.