Calvados. Voies vertes, électricité, pêche... Les dégâts de la tempête Ciaran

Ce n'est pas le moment de sortir votre vélo. En raison des dégâts causés par la tempête Ciaran, plusieurs voies vertes sont fermées à la circulation dans le département du Calvados jusqu'au vendredi 10 novembre inclus. Sont concernées les voies vertes de la Suisse Normande, de l'Ante, de la Vie, de Saint-Honorine-des-Pertes/Port en Bessin, de Vire/Mortain et de de Vire/La Graverie. Une quinzaine de sites naturels sont eux aussi fermés au public, dont, par exemple, la Vallée de l'Odon à Louvigny près de Caen.

La tempête n'a pas négligé le littoral. Elle a également fait des ravages dans les parcs ostréicoles du département et emporté des poches à huîtres qui ont pu s'échouer sur les plages. Ainsi, il est interdit jusqu'à cette même date de ramasser les huîtres et poches ostréicoles échouées sur l'estran des communes de Géfosse-Fontenay, Grandcamp-Maisy, Meuvaines, Ver-sur-Mer et Asnelles. "Cette interdiction ne s'applique pas aux ostréiculteurs qui sont tenus de récupérer le plus rapidement possible leur matériel ainsi que les huîtres échouées sur les plages", précise la préfecture du Calvados. Le Bessin a été le secteur le plus touché dans le département. De nombreux arbres ont été déracinés à Bayeux (photos page 11).

Lundi matin, à 7h30, soit quatre jours après la tempête, encore 11 600 personnes étaient privées d'électricité en Normandie dont 1 600 dans le Calvados.