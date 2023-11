Bonne table à Caen. La Pizz' chez Jean, nouvelles saveurs d'Italie

Les pizzerias sont légion en ville, mais il faut croire que les Caennais en sont friands, puisqu'il y a de la place pour plusieurs. Et même pour une toute nouvelle, qui a levé son rideau rue des Jacobins : La Pizz' Chez Jean. Ouverte tout récemment, en cette fin octobre, l'enseigne est spécialisée dans la pizza napolitaine. "Il y a que des produits frais, tout est fait maison", indique le gérant Jean-François Batteau.

A mon arrivée, les employés m'accueillent chaleureusement. Je m'assieds à une place qui domine ce charmant restaurant, à l'ambiance très chaleureuse. On se sent bien, presque comme dans son salon. Je commande une pizza jambon speck et burrata, au prix de 18€, et un verre de vin blanc. Mon plat arrive très rapidement et, bonne nouvelle, j'en ai l'eau à la bouche rien qu'en le regardant ! Et effectivement, elle se révèle excellente. Une cuisson parfaite et des produits délicieux. "Je voulais transmettre ma passion de la pizza, m'indique le patron. J'ai treize ans d'expérience." Et c'est pour le plus grand plaisir de nos papilles.

La pizza jambon speck et burrata.

Des nouveautés à venir…

Depuis son ouverture, La Pizz' chez Jean propose essentiellement des pizzas, cuites dans un four traditionnel situé au centre du restaurant. Cependant, "on veut faire d'autres suggestions, que les clients puissent choisir autre chose qu'uniquement de la pizza". Ces dernières sont justement pour tous les goûts : végétariennes, fromages, viandes… ainsi que pour tous budgets. Les deux pizzas napolitaines par excellence, la margherita et la marinara, sont respectivement à 9,90€ et 8,50€. A retrouver également, quelques desserts et notamment les indémodables tiramisu et pannacotta.

Pratique. La Pizz' chez Jean, 36 rue des Jacobins. Ouverture du lundi au vendredi de midi à 14h et de 19h à 22h. 02 31 46 59 65.