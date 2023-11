Petit-Quevilly. Sans permis, sans assurance et alcoolisé, un conducteur tente d'échapper à la police

En patrouille au niveau de l'Avenue de Caen à Rouen, peu avant une heure du matin dans la nuit de dimanche 5 novembre, les policiers repèrent une voiture à un feu rouge faisant "beaucoup de bruit". La voiture n'est pas assurée et n'a pas fait l'objet de contrôle technique selon les fichiers consultés par les policiers qui décident alors de contrôler le conducteur mais ce dernier reprend sa route vers le Petit-Quevilly.

Il percute la voiture des policiers

Il continue sa course jusqu'à rue Toussaint Ducy puis percute la voiture des policiers en tentant une marche arrière avant de reprendre la route. Selon la police, il roule à faible allure mais ne s'arrête toujours pas. Il s'arrêtera finalement sur le boulevard Stanislas Girardin pour prendre la fuite à pied. Interpellé par une autre brigade de policiers, l'homme, âgé de 33 ans et alcoolisé au moment des faits, a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, défaut de permis et d'assurance ainsi que pour violence volontaire avec arme par destination.