Caen. Gardien d'animaux de compagnie, le temps d'une balade

Quand Fredéric Aumard, qui garde des animaux de compagnie à Caen depuis trois ans, m'a indiqué qu'il n'y aurait qu'un seul chien à emmener en balade ce jour-là, j'ai ressenti une pointe de déception, moi qui me voyais déjà avec trois laisses dans chaque main à diriger mon cheptel. Je suis partie assez confiante, d'autant que j'ai grandi avec ces animaux. Il semblerait que lorsque ce ne sont pas les nôtres, c'est plus compliqué.

Savoir s'adapter

Le rendez-vous est donné dans le quartier Calmette, où vit et exerce Frédéric, puisqu'il garde les animaux chez lui, dans son appartement. S'il est bien sûr possible de dépanner des amis en gardant leur compagnon à quatre pattes, pour en faire son métier et être rémunéré, il est nécessaire de se professionnaliser : "J'ai réalisé une formation pendant deux ans à distance, j'ai ensuite obtenu l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques", nécessaire pour pratiquer cette profession et monter sa propre entreprise : La patte caennaise. C'est parti pour quarante minutes de balade avec Totoche, une jeune femelle cocker de 2 ans qu'il garde depuis deux semaines pendant que ses maitres sont en vacances. "Elle est très curieuse", me confie l'expert. Quant à moi, j'observe surtout qu'elle tire beaucoup sur la laisse. "Il faut laisser faire mais être ferme par moments." Après quelques minutes, je décide de prendre la laisse en main. A cet instant, je comprends qu'avoir un seul chien était une bonne chose, un sentiment partagé par Frédéric Aumard. "Heureusement qu'on a deux bras, sourit-il. Quand on part avec deux chiens en balade, c'est sport." Malgré la petite taille de cette chienne, je me laisse entraîner de tous les côtés. Je décide de prendre conseil auprès de Frédéric. "Pour être un bon gardien d'animaux de compagnie, je pense qu'il faut être flexible, s'adapter aux animaux et ne pas avoir peur des déjections", sourit-il. Evidemment, qui dit balade après une nuit en appartement, dit forcément petite surprise. Je n'ai pas été déçue quand j'ai dû glisser ma main dans un sac à caca - élément indispensable me confirme Frédéric - et ramasser le beau cadeau. Après tout, c'est le métier qui veut ça. Je pensais les plus grosses difficultés passées. C'était sans compter sur la présence d'autres de ses congénères. C'est parti pour des reniflements mutuels et quelques coups de pattes, après lesquels nous décidons de rentrer. Une belle expérience qui bien sûr ne se limite pas à ça : "Je les garde en pension aussi, c'est du 24h/24, 7j/7." Un métier passion pour lequel il ne faut pas hésiter à mettre la main à la patte !