Bois-Guillaume. Faire du sport avec de l'électrostimulation : de nouvelles sensations pour les muscles

Faire de l'exercice avec de l'électrostimulation ne consiste pas à rester assis sur son canapé, branché à des électrodes, comme on peut le voir dans certaines émissions de télévision. Lors de mon expérience, je savais que j'allais faire du sport mais je pensais être branchée à des machines pendant l'effort. Pourtant, à ma grande surprise, ce n'était pas le cas.

Une tenue spéciale à enfiler

A mon arrivée au centre Bodyhit de Bois-Guillaume, Sylvie Plichta, responsable de la franchise, m'accueille. Je dois alors remplir un formulaire où je précise si j'ai des problèmes de santé, tels que le diabète ou des problèmes cardiaques, car l'électrostimulation n'est pas adaptée à tous les profils. Ce formulaire rempli, la gérante me fournit une tenue spéciale, adaptée à ma taille et à mon poids. Cette combinaison rappelle celles qui sont utilisées pour la plongée, bien qu'elle soit faite d'un matériau différent, et équipée d'électrodes Bluetooth intégrées. Devant les cabines, quelle surprise lorsqu'elle m'a précisé : "Il ne faut rien avoir en dessous", car, les électrodes agissent en direct avec la peau et la transpiration. Légèrement perturbée par ce détail, j'enfile ma tenue sans broncher. En début de séance, le coach sportif Tony Cicerello, m'explique ce qu'on va faire à mon corps. "Le concept, c'est de maximiser une séance sur un plus petit temps et essayer de travailler les fibres musculaires." Il me demande si je pratique déjà un sport et explique quels exercices sont prévus. La séance débute par un échauffement de trois minutes pour préparer mon cœur à l'effort. Je ressens de légers picotements au niveau des abdominaux, des bras et des cuisses. Heureusement, des écrans affichent des graphiques indiquant le moment où l'électrostimulation commence.

Des squats, des fentes et du cardio

Les exercices s'enchaînent : des séries de squats, des mouvements qui consistent à fléchir les jambes tout en gardant le buste droit, puis à se redresser, des fentes... Au fur et à mesure, Tony augmente l'intensité des électrodes à l'aide d'une tablette tactile, ce qui renforce les sensations de picotements et de pression. La difficulté, c'est qu'"il faut penser à serrer les bras, les abdos, les cuisses et les fessiers en même temps", indique-t-il. Après la séance, mon corps se relaxe et une certaine sensation de bien-être m'envahit. Je ne suis pas particulièrement sportive mais j'ai apprécié cette expérience que je pense renouveler. D'autres centres proposent de l'électrostimulation dans l'agglomération de Rouen, notamment à Bihorel ou Maromme.