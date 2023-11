Formation. Un nouveau campus spécialisé dans la performance industrielle à Rouen

Après Le Mans, Châlons, Albi et la Réunion, c'est au tour de Rouen d'accueillir l'école In&ma, spécialisée dans la performance industrielle et notamment dans le management industriel. Depuis septembre, "on s'est installé dans les locaux de Bouygues construction, avenue Jean-Rondeaux au premier étage", indique Wendie Jeanne, chargée des relations entre les candidats et les entreprises au sein de l'antenne rouennaise.

66 étudiants accueillis en septembre

"C'est notre première rentrée cette année. Nos 66 premiers étudiants ont débuté leur cursus de formation", poursuit-elle. Deux formations sont proposées en alternance. L'une s'intitule Responsable de production et projets industriels (RPPI). Elle s'adresse aux personnes sortant d'un bac +2. Et, une autre, s'intitulant Expert en management de projets industriels et en excellence opérationnelle (EMPIO), s'adresse notamment à ceux qui sortent d'un bac +3, généralement d'une licence. Chez In&ma, "nous les formons au management", précise Wendie. Ces formations débouchent notamment vers des postes à responsabilité dans le domaine de la performance comme responsable qualité hygiène sécurité et environnement ou encore responsable en gestion de projet. Les étudiants ont aussi un suivi régulier avec Wendie Jeanne. "Je définis avec eux leur projet professionnel et je les conseille sur leur poursuite d'études." Pour ce faire, des entretiens sont régulièrement prévus avec chacun d'eux. En plus, des présentations dans les établissements scolaires comme les IUT et les lycées sont aussi au programme, dans le but de présenter le cursus à d'autres étudiants. Ce nouveau campus rouennais est soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rouen pour qui la formation des jeunes est "fortement ancrée dans les gênes de la CCI".