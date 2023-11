Place du commerce. Les nouveautés de l'agglomération de Rouen à découvrir

L'agglomération de Rouen attire de nouveaux commerces. Deux magasins de prêt-à-porter sont à découvrir dès cette semaine, ainsi qu'un salon de coiffure.

Des vêtements et un artisan coiffeur

Une nouvelle boutique de prêt-à-porter masculin vient d'ouvrir au 35 rue Beauvoisine à Rouen, sous le nom de Beaux-Garçons. Vestes, chemises, manteaux et accessoires sont en vente. Du côté du Trait, Girly Angy, une autre adresse de vêtements vous accueille. Ce projet est né en 2020 sur Facebook, puis la gérante a décidé de créer un site internet avant d'ouvrir sa boutique au 689 rue Clemenceau. Là encore, manteaux, chaussures et pantalons sont en vente, mais cette fois-ci pour les femmes. La garde-robe enfin refaite, pourquoi ne pas se faire une nouvelle coupe de cheveux ? Ça tombe bien, une nouvelle enseigne vient d'ouvrir ses portes dans le centre commercial du Chapitre à Bihorel. Son nom : VR Coiffure, un salon pour femmes, hommes et enfants.

