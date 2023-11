Seine-Maritime. 540 personnes réunies lors des rassemblements pour la paix entre Israël et la Palestine

Des rassemblements pour la paix entre Israël et la Palestine ont une nouvelle fois réuni des centaines de personnes en Seine-Maritime, samedi 4 novembre. Au Havre, près de 140 personnes se sont réunies entre 11 et 12h, selon la préfecture seinomarine. Et du côté de Rouen, ils étaient 400 à s'être mobilisés, dès 15h.