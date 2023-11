Tempête Ciaran. Attente des secours, eau potable, rentrée scolaire : la situation dans la Manche

621 pompiers manchois aidés par une centaine de renforts d'autres départements sont toujours mobilisés, samedi 4 novembre. Les interventions restent nombreuses dans le département, d'autant que la Manche reste en vigilance jaune aux vents violents et aux crues pour la fin de semaine. La préfecture appelle encore à la prudence pour éviter les suraccidents.

L'attente par zone géographique

"Les services de secours ont comptabilisé 3 036 demandes d'interventions liées à la tempête. 691 sont en attente de traitement, soit 22%", explique les services de l'Etat. Vendredi 3 novembre, 39% des demandes d'interventions étaient en attente.

Dans le secteur nord du département, il y avait à la mi-journée 20 interventions en attente autour de Tourlaville, Bricquebec, Les Pieux et Cherbourg. Du côté de Barneville et Port-Bail, il y en avait 49.

Dans le secteur est, autour de Sainte-Mère-Eglise et Carentan, 98 interventions étaient en attente, 132 autour de Saint-Lô, Marigny-Le-Lozon et Canisy.

Dans le secteur ouest, le territoire autour de Lessay, Périers et La Haye avait 187 interventions en attente. 204 étaient comptabilisées dans la zone de Coutances, Agon-Coutainville et Granville. Le secteur sud n'avait pas d'intervention en attente.

Eau potable

407 Manchois sont toujours sans eau. Ce sont surtout des habitants de hameaux. Il est demandé à près de 30 000 Manchois d'éviter de boire l'eau du robinet, le temps de faire des tests après la remise en route des installations. Les résultats seront connus dimanche 5 et lundi 6 novembre. La liste des communes concernées est disponible dans cet article. Les habitants de Graignes et du Mesnil-Angot peuvent de nouveau utiliser l'eau du robinet. Pour les autres Manchois concernés, les services des eaux et les collectivités organisent des distributions d'eau pour l'alimentation.

Electricité

Tempête Ciaran. Encore 49 500 foyers normands sans courant

Rentrée scolaire

Une liste des écoles maternelles et primaires qui peuvent accueillir leurs élèves lundi 6 novembre est disponible ici. Elle sera mise à jour dans la soirée du samedi 4 et dans la journée du dimanche 5 novembre. L'ouverture, ou non, des écoles sera affichée en mairie et sur les locaux des écoles. Pour les collèges et les lycées, seul le collège Jacques Prévert de Coutances a sa rentrée reportée.