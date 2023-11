Évreux. Deux personnes transportées à l'hôpital après un feu d'habitation

Un incendie s'est déclaré dans une habitation située au 117 rue Saint-Germain à Evreux, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre, vers 6h. Une femme de 76 ans et un homme de 53 ans ont été évacués puis transportés au Centre hospitalier d'Evreux.

20 pompiers mobilisés pour l'intervention

Les 20 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés sont parvenus à maîtriser l'incendie et à secourir les deux victimes, qui s'était réfugié à l'étage en raison des flammes. Elles ont été évacuées grâce à une échelle. Les policiers nationaux et municipaux ont aussi fait le déplacement.

Finalement, la femme de 76 ans et l'homme de 53 ans, ont été pris en charge par les pompiers avant d'être transportés au Centre hospitalier d'Evreux. Les deux victimes seront relogées.