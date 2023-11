Manche. Tempête Ciaran : un numéro d'aide pour accompagner les agriculteurs en difficulté

Après le passage de la tempête Ciaran, jeudi 2 novembre, des dégâts sont à signaler dans la Manche. La profession agricole a entamé le même jour des discussions avec ses partenaires tels que Enedis, la préfecture de la Manche ou encore les services d'équarrissage.

Une cellule active mise en place depuis le 3 novembre

Un numéro d'aide pour accompagner les agriculteurs en difficulté a été mis en place par la Chambre d'agriculture de la Manche : 06 07 38 12 28. La structure pourra aider les exploitants ayant des soucis d'alimentation en eau potable de réseau et domestique ; d'alimentation électrique des exploitations ainsi que des maisons d'habitation empêchant le bon fonctionnement des activités d'élevage et dans les secteurs légumiers et horticoles ; d'enlèvement de cadavres d'animaux ; et d'accès aux exploitations.

Cette cellule est active depuis le vendredi 3 novembre, week-end inclus, de 8h à 20h. Pour les autres sujets, qui ne relèvent pas d'urgence sur les activités agricoles, les services de l'Etat ont activé en parallèle une cellule d'information du public joignable encore ce jour vendredi 3 novembre au 02 33 75 46 33 jusqu'à 20h.