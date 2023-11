Place du commerce. De nouvelles enseignes à Caen et Ifs

Les ouvertures de commerces se poursuivent dans l'agglomération caennaise. La rédaction de Tendance Ouest vous donne tous les détails.

Salle de sport, boulangerie et coiffeur

"Nous avions beaucoup de demandes pour des cours collectifs, c'est pourquoi la nouvelle salle située rue Fred-Scamaroni permet à des petits groupes de s'entraîner collectivement", explique Eva Renaussin, la jeune manageuse de l'enseigne Atrium. "La salle se trouve à proximité de celle située boulevard Yves Guillou", ajoute-t-elle. Pour le jeune couple formé par Mylène et Rodolphe Boulestreau, c'est une première aventure en boulangerie. "Nous voulions une jolie boutique, où nos clients se sentent bien, et c'est réussi", soulignent-ils. "Il s'agit de la 24e boulangerie franchisée Maison Bécam en France, mais la première en Normandie. Alors, pour nous, c'est un véritable challenge !", s'enthousiasment les deux gérants. C'est aussi une première aventure pour Salah Hajjaji, le jeune gérant du nouveau barbier et salon de coiffure hommes installé 41 avenue du Six Juin à Caen et ouvert depuis le 9 octobre dernier.