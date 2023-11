Pays de Caux . Un incendie se déclare dans un sous-sol, quatre personnes incommodées par les fumées

Les flammes se sont déclarées dans le sous-sol d'une habitation de Val-de-Saâne, près de Tôtes, vendredi 3 novembre dans la matinée.

Elles se sont rapidement propagées à une palette de pellets. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés à bord de six engins pour maîtriser le sinistre à l'aide d'une lance à incendie. Le feu a pu être éteint en milieu de matinée.

Quatre personnes, un homme de 65 ans, une femme de 63 ans et deux enfants de 5 et 9 ans, ont dû être prises en charge par les pompiers, après avoir inhalé des fumées. L'intervention se poursuivait en fin de matinée pour le déblai et éviter les risques de reprise.