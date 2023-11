Rouen. This is England : le festival de courts-métrages ouvre ses horizons

Fanny Popieul, programmatrice du festival, souhaite redorer le blason de ce festival du court-métrage britannique et favoriser le grand public. Elle nous confie ses choix de programmation.

Quel est le public de ce festival ?

"This is England célèbre cette année sa 12e édition. C'est un festival fortement implanté dans le paysage culturel rouennais. Il a été conçu au départ par une équipe d'enseignants et nous avons pendant très longtemps mis l'accent sur le public scolaire. Notre ambition, c'est de favoriser désormais le grand public aussi. Pour cela, le festival s'étend désormais sur les deux rives, ce qui permet d'aller chercher un public bien plus large, parfois très éloigné de ce type de film. Ce festival devient un vrai moment de découverte et de divertissement sans prétention."

Comment sélectionner les films ?

"Je propose ma propre vision du court-métrage anglais. Ce sont des films coup de cœur. J'aime être surprise, mais j'aime aussi comprendre. Je tâche de me mettre dans la peau d'un spectateur lambda, qui n'est pas forcément un aficionado du genre, pour que cela reste accessible. Ce que je cherche à privilégier, c'est que ces films aient du propos et qu'ils le disent bien. Le court-métrage offre une incroyable liberté d'expression, loin des contenus formatés. Cette année, 58 films ont été retenus."

Comment s'organise chaque projection ?

"Ces films sont répartis en six programmes tout public et un programme pour enfant. Chaque programme est une gageure car il faut soigneusement équilibrer les formes et les émotions. Dans une même soirée, on pourra découvrir documentaires, fictions, prises de vues réelles ou animations. On alterne tous les formats et toutes les thématiques pour proposer un vrai voyage d'un univers à l'autre. Cette année, pour la première fois, le jeune public jouit d'une programmation tout à fait spéciale, à part et sur mesure. Nous voulons aussi que ce festival cible mieux ses publics."

Pratique. Du samedi 11 au dimanche 19 novembre à Kinepolis et à l'Omnia à Rouen. 4 à 6€. thisisengland-festival.com