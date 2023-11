Incendie mortel à Bretoncelles. Les autopsies confirment l'identité des quatre corps

Les autopsies ont été réalisées entre le mardi 24 et le jeudi 26 octobre. Grâce à l'analyse des prélèvements ADN, comparés avec l'ADN d'autres membres de la famille, et aux relevés d'empreintes dentaires, la gendarmerie de l'Orne confirme que Milly Akriche Ducrou et ses trois fils, Tristan et Marin, 11 ans, et Pierrot, 8 ans, sont morts dans l'incendie de leur maison, jeudi 19 octobre à Bretoncelles. Leur décès est consécutif à l'incendie.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les causes du sinistre. Une reconstitution 3D du domicile et une analyse des prélèvements effectués sur les lieux sont actuellement réalisées. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines.