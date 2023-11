Pays de Caux. Tempête Ciaran : "Il n'y avait plus de réseau ni de chauffage"

La tempête Ciaran a fait des ravages en Normandie, notamment en Seine-Maritime. A Blacqueville près de Barentin, des coupures de courant ont été recensées dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, notamment chez Martine Pedron, habitante de la commune.

"Il n'y avait plus rien qui fonctionnait"

Interview de Martine Pedron, habitante de Bacqueville Impossible de lire le son.

En se réveillant jeudi 2 novembre, Martine Pedron a été surprise. "Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, il n'y avait plus de réseau, plus de chauffage", confie-t-elle. Elle n'avait "pas la possibilité de se chauffer ni de prendre un petit-déjeuner, c'était plus qu'ennuyeux". Mais il en fallait plus pour abattre cette riveraine : "J'ai fait brûler des petites bougies et j'ai fait chauffer de l'eau dessus, la Préhistoire en fait."