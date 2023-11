Elbeuf. Tempête Ciaran : un arbre est tombé sur sa véranda

La tempête Ciaran a fait des dégâts dans l'agglomération de Rouen dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Une habitation a été touchée à Elbeuf, dans le quartier du Buquet.

"Tout le monde a eu peur"

Consciencieux, Jean-Charles Flematti avait pris soin de fermer ses volets en raison de l'arrivée de la tempête Ciaran dans l'agglomération rouennaise. Mais jeudi 2 novembre au matin, "vers 5-6h, je suis allé faire un tour autour de mon terrain. J'ai vu qu'un arbre situé sur le domaine communal est tombé sur ma véranda".

Vers 9h, il décide de contacter la municipalité pour que ses agents interviennent. "Tout le monde a eu peur", indique-t-il. En effet, l'arbre était situé au niveau d'un terrain communal jouxtant sa maison. L'arbre serait tombé en premier lieu sur sa haie, "donc ça a dû amortir le choc, mais c'est quand même tombé sur le toit de ma véranda", se souvient-il. Par chance, aucune personne n'a été blessée. Finalement, l'opération de déblayage et d'élagage dudit arbre a duré environ une heure, et seules quelques tuiles ont été abîmées à cause du choc.