Manche. Tempête Ciaran : la Sécurité civile en renfort

Le passage de la tempête Ciaran jeudi 2 novembre a provoqué des dégâts dans la Manche : de nombreux arbres déracinés, des fils électriques à terre, des voitures endommagées.

Les sapeurs-pompiers de la Manche, qui avaient reçu des renforts du Centre-Val-de-Loire pour arriver à un effectif de plus de mille hommes, reçoivent ce jeudi 2 novembre en après-midi des renforts de la Sécurité civile de Rennes. 80 hommes arrivent notamment pour dégager des routes, les difficultés de circulation se concentrant sur le centre et l'ouest du département. Le secteur le plus touché par la tempête Ciaran se situe entre Granville et Lessay, jusqu'à la Baie des Veys, Les conditions de circulation sur le réseau principal dans le triangle Granville - Saint-Lô - Portbail restent délicates.

Le préfet de la Manche a de nouveau autorisé les poids lourds à circuler à partir de 13h, mais la vitesse reste abaissée de 20km/h pour le reste de la journée de ce jeudi 2 novembre sur l'ensemble des axes routiers du département.

