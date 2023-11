Tempête Ciaran. Deux flèches de l'église Saint-Martin à Argentan sont tombées, les riverains évacués

Le passage de la tempête Ciaran a laissé des traces à Argentan. L'église Saint-Martin a perdu deux de ses flèches vers 5h du matin, jeudi 2 novembre. Les pierres ont atterri sur la route et n'ont fait aucun dégât matériel et humain. Les riverains ont été évacués de leur habitation.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par les pompiers et la police nationale. L'architecte des bâtiments de France s'est rendu sur place dans la matinée pour s'assurer de la sûreté de l'église.

"Escortée pour prendre mon carnet de rendez-vous"

Les commerçants n'ont donc pas pu aller travailler ce matin. "Ça fait quand même drôle d'arriver et de voir son quartier bouclé, de ne pas pouvoir passer", confie Sophie Vrac, propriétaire du salon de coiffure Art'tifs, situé au pied de l'église. Elle n'a pas pu accéder à son salon. "Il a fallu que je sois escortée pour prendre juste mon carnet de rendez-vous et des numéros de téléphone pour appeler les clients et ne pas les laisser venir", explique la coiffeuse. "En 18 ans, ce n'est pas la première tempête, mais être dans l'incertitude pour la journée, ça fait bizarre", conclut-elle.