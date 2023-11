Coupe de France de Football. Quelles affiches pour les clubs Normands ?

La Fédération française de football a effectué le tirage au sort pour les 7e et 8e tours de Coupe de France de football et pour les 1er et 2e tours fédéraux de Coupe de France féminine. Les clubs normands ont été fixés sur leurs adversaires, mercredi 1er novembre à la mi-journée. Chez les hommes, les clubs de Ligue 2 entrent dans la compétition.

Chez les femmes

Quatre clubs féminins de football étaient présents lors de ce tirage au sort. Quevilly Rouen Métropole (R1) affrontera le CPB Bréquigny Rennes, l'AG Caen (R1) sera opposé à Rueil-Malmaison FC, les joueuses du FC Féminin Rouen (R1) joueront contre Bourges Football 18 et l'OS Maladrerie (R2) fera face à RC Roubaix Wervicq.

Chez les hommes