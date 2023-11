Hockey sur glace (Ligue Magnus). Les Dragons de Rouen battent Grenoble et reprennent la première place

Belle performance pour les Dragons de Rouen ce mardi 31 octobre 2023 qui ont réussi à s'imposer sur leur glace de l'Ile Lacroix face aux Bruleurs de loups de Grenoble 3-1 lors de la 15e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Après une ouverture du score signée Rolands Vigners, c'est l'ancien Rouennais Nicolas Deschamps qui venait égaliser pour les visiteurs dans le 2e acte. Le jeune Tommy Perret redonnait l'avantage aux siens dans le 3e tiers et confirmait la victoire sur un dernier but en cage vide en fin de rencontre.

Grâce à cette victoire, les joueurs de Fabrice Lhenry reprennent la tête du championnat au détriment d'Angers avec un match de plus à jouer et mettent leur adversaire du soir, troisième, à huit points.

Fabrice Lhenry, entraîneur des Rouennais : "On a travaillé en équipe, c'était un match très serré. Tout le monde voulait cette victoire et les joueurs ont été récompensés. On a été très intelligent dans le jeu quand on avait des moments faibles ".