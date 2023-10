La Haye. Violent incendie dans un immeuble : trois blessés dont un grave

Un incendie s'est déclaré mardi 31 octobre, vers 2h30, dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de six logements sur deux étages dans la rue des Sports, à La Haye-du-Puits.

Un bilan très lourd

Un homme âgé de 61 ans, grièvement blessé, a été transporté au CHU de Tours. Deux femmes âgées de 21 et 67 ans, légèrement blessées, ont été évacuées en ambulance à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. Deux hommes âgés de 38 ans et un jeune de 18 ans sont indemnes. Un relogement, nécessaire, devait être effectué par la commune et la famille. Les circonstances de l'incendie restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

Le sinistre a pu être maîtrisé par les soldats du feu. L'intervention a mobilisé au moins 38 sapeurs-pompiers en provenance des centres d'incendie et de secours de Barneville-Carteret, Bricquebec, Carentan, La Haye-du-Puits, Lessay, Picauville, Portbail et Saint-Sauveur-le-Vicomte. Une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de la Manche est également intervenue.