Télévision. Ce jeune Caennais participe à l'émission Objectif Top Chef : "Je voulais me challenger un peu !"

Il espère pouvoir jouer dans la cour des grands ! Gaspard Calimas participe à l'émission Objectif Top Chef, qui met en concurrence des cuisiniers amateurs et apprentis. Son passage est prévu ce mardi 31 octobre. S'il gagne, il pourra prétendre participer à l'émission Top Chef, réservée aux professionnels cette fois-ci. Ce jeune Caennais tout juste majeur est bien décidé à faire briller sa région.

Un apprenti plein d'ambition

A seulement 18 ans, il peut déjà se prévaloir d'un titre de Meilleur Apprenti de Normandie, d'une participation au concours du Meilleur Apprenti de France, et désormais d'une participation à Objectif Top Chef. Gaspard Calimas explique ses motivations : "J'ai décidé de m'inscrire le lendemain du concours Meilleur Apprenti de France. Je voulais me lancer dans un nouveau défi, me tester et me challenger un peu." Mettre en avant la cuisine normande lui tient beaucoup à cœur. Durant l'émission, Gaspard Calimas a d'ailleurs pu travailler avec des produits locaux pour les premiers épisodes. "Parfois, on a des thèmes et recettes imposés, mais dès que j'en ai l'occasion, c'est important de mettre en valeur la région."

L'apprenti cuisine avec des produits de saison. Lorsqu'on lui demande ce qu'il préfère cuisiner, il répond : "les recettes traditionnelles de ma famille, celles de mes grands-mères !". Ce qu'il aime, c'est les revisiter : "Cela donne un petit côté surprenant."

Un goût pour la compétition

C'est la troisième compétition auquel le jeune homme participe. Il se teste désormais sur grand écran, devant des chefs iconiques. "J'ai toujours été à fond dans la compétition." C'est ce qui le motive et l'enthousiasme : avoir des nouvelles expériences et des nouveaux défis.

Gaspard Calimas a un début de carrière prometteur. A dix-huit ans seulement, il côtoie déjà les plus grands noms de la cuisine française : "C'est toujours un honneur, un avantage et une fierté de rencontrer ces chefs prestigieux. Puis je retiens dans un coin de ma tête tous les petits conseils qu'ils me donnent !"

L'émission Objectif Top Chef est diffusée mardi 31 octobre sur M6, à 18h30.