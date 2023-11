Rouen. Management de la filière équine : un nouveau master à UniLasalle Rouen

Unique en France, cette formation avait été développée à l'Institut Agro Dijon avant d'être mise en pause pendant une année en raison du départ à la retraite du responsable pédagogique. Le master spécialisé Sciences et management de la filière équine (Master of Equine Science and Business) a été finalement relancé par le Pôle Hippolia, une structure réunissant les professionnels de la filière équine, en particulier en Normandie. Et c'est bien sur les terres normandes, terres de chevaux, que le master fait son retour, à Mont-Saint-Aignan près de Rouen, sur le campus d'UniLasalle.

Une école agronome et vétérinaire

Il sera ouvert à partir de septembre 2024 avec une quinzaine d'étudiants pour la première promotion. "La raison pour laquelle on a été choisis, c'est parce que le site de Rouen est assez unique en France, explique son directeur Christophe Bostvironnois. On a ici une double formation, une pour les ingénieurs dans les domaines de l'agronomie et la deuxième qui est une formation vétérinaire." L'enjeu du master est de faire le pont entre le management, la communication et l'ingénierie dans le domaine équin. Des profils qui manquent aujourd'hui dans la filière. "Cela peut être un cadre commercial pour la gestion d'un haras ou d'un centre équestre, mais il y a aussi la partie science… c'est pour cela qu'on attend aussi des ingénieurs." C'est avant tout une histoire de passionnés, selon Christophe Bostvironnois : "C'est la première chose que nous disent les professionnels du secteur."

Le projet pédagogique doit être précisé, mais "on ne part d'une page blanche, c'est onze d'expérience avec le Pôle Hippolia", enchaine le directeur d'UniLasalle. La formation d'une année s'adresse à des profils bac+5 ou équivalent par leur expérience, pour un tarif envisagé entre 6 000 à 8 000 euros l'année.