Caen. Une formation d'orthoptistes a ouvert à l'université de Caen

Depuis septembre, une formation d'orthoptistes est proposée à l'université de Caen, au niveau du Pôle des formations et de recherche en santé. "Il s'agit d'une formation paramédicale qui dure trois ans", explique Delphine Dehouck, orthoptiste de formation et directrice pédagogique de l'école d'orthoptiste de Caen. Les orthoptistes ont pour rôle de dépister, analyser et traiter les troubles visuels. "On peut prescrire des lunettes aux patients. On travaille en libéral, en milieu hospitalier, mais aussi avec des ophtalmologues." En effet, les orthoptistes sont une vraie aide auprès des ophtalmologues qui, eux, sont les spécialistes de l'œil et de toutes ses pathologies. Lors des consultations pour des lunettes, de plus en plus de patients passent les premiers examens avec un orthoptiste, ce qui permet de réduire les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologiste.

Des stages pratiques

Les étudiants qui suivent ce cursus ont différents cours, "d'optique, de pathologie, d'anatomie, de biologie moléculaire, de psychologie, etc.", détaille la directrice pédagogique. En plus de la théorie, les étudiants pourront pratiquer à l'occasion de stages, notamment dans les CHU de Caen et Rouen mais aussi dans d'autres centres hospitaliers ou auprès d'ophtalmologues. Ces périodes de pratique voient leur durée augmenter au fil de la formation : "La première année, il y a quatre semaines de stage, la deuxième année, deux fois huit semaines et lors de la troisième et dernière année, les étudiants ont deux fois dix semaines de stage." A la fin de ces trois ans, les étudiants décrochent un certificat de capacité et peuvent travailler. "En principe, les étudiants trouvent leur poste avant la fin de leur scolarité. Il y a plus d'offres que de demandes." Cette année, 15 étudiants suivent la formation.