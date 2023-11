Nord-Cotentin. Marine Rivière : "Je voulais mêler agriculture et tourisme"

Du nucléaire au poivre ! Passionnée de botanique, Marine Rivière a décidé de changer de vie en octobre 2021. Un virage à 360 degrés. Installée depuis 10 ans dans la Manche, d'abord à Beaumont-Hague, la jeune femme a réalisé une reconversion professionnelle pour devenir productrice de poivre. Elle travaillait auparavant dans le management opérationnel et la gestion de projets au sein d'un groupe nucléaire à Equeurdreville-Hainneville.

Une merveilleuse ferme

à Saint-Maurice-en-Cotentin

Originaire de la région lyonnaise, Marine a toujours voulu vivre un jour à la mer et au soleil. Plutôt dans le Sud, "jamais dans le nord de la France car il pleut toujours". Le contraire s'est finalement produit, et elle n'est pas déçue. Elle, qui a besoin de "vibrer" et de passion dans sa vie professionnelle, va être victime d'un épuisement professionnel en février 2020. Cette épreuve lui permet finalement de réfléchir à de nouveaux projets. Avec trois enfants arrivés en à peine deux ans, une fille en 2018 et des jumeaux en 2019, Marine voulait réussir à associer sa vie de maman et un projet concret de chef d'entreprise. "J'ai toujours eu cette notion d'entrepreneuse dans l'âme, affirme-t-elle. J'aimais bien la couture et la peinture, mais je voulais un 'truc' qui m'éclate. Je cherchais un projet qui mêle tourisme et agriculture." Ce qui incite à trouver un nouveau lieu pour vivre et travailler à la fois. Lorsque son mari l'emmène dans le nord-Cotentin visiter des maisons et des fermes, le couple repère une "pépite" à Saint-Maurice-en-Cotentin, à quelques kilomètres de Barneville-Carteret. Un véritable "coup de cœur". Cette ferme était en vente depuis cinq ans. "Elle ne trouvait pas d'acheteur car il y avait trop de bâtiments pour un agriculteur ou trop de terres pour faire du tourisme", confie Marine Rivière. Pour elle, c'était le projet "rêvé", parfait et sur le point de fonctionner : avoir une production agricole et gérer des gîtes en même temps. "Je ne voulais pas partir dans le maraîchage bio car tout est bloqué dans ce secteur… Les carottes et les poireaux, ça ne me faisait pas trop rêver, j'adorais les épices par contre", ajoute-t-elle. Après la lecture d'un livre sur des poivres, l'idée lui vient. Elle monte alors son projet et lance son entreprise de production. La ferme est achetée, l'heure du déménagement a sonné. Pour la plantation, Marine fait appel à un pépiniériste français : "J'ai à peine posé les cartons pour le déménagement que j'ai planté les arbres : 200 en octobre 2021, le double en décembre 2022. J'ai la chance de pouvoir travailler à domicile et mes enfants s'amusent en extérieur."

Du "woofing" en juin dernier

sur sa plantation de poivre

Ainsi, sur ses terres à Saint-Maurice-en-Cotentin, poussent des baies de Tasmanie, qui se récoltent en été, et des baies de Sichuan et de Sancho, à cueillir en octobre. Sur la ferme, il y a trois ânes, des chèvres et des volailles. Dans le même temps, Marine lance aussi ses gîtes. Et développe des initiatives. La plantation Petite Rivière a proposé du "woofing" en juin dernier. Le principe est simple : les hôtes offrent la nourriture, l'hébergement et les occasions d'apprendre contre une assistance pour installer des clôtures et des grillages, ou encore protéger les arbres… Le woofing exclut tout échange monétaire et propose justement un modèle alternatif. Marine Rivière, ambitieuse, n'a pas fini d'avoir des idées de génie.