Rouen. Ivre et sans permis, il agresse les policiers qui tentent de l'interpeller

Les deux hommes de 25 ans ont fini en garde à vue, après les violences et insultes contre les policiers.

En voiture, ils ont été arrêtés par une patrouille à Rouen, dimanche 29 octobre dans la matinée. Les fonctionnaires avaient repéré le véhicule qui roulait à vive allure, indique la police.

Ils insultent et menacent les policiers

Lors du contrôle, le conducteur s'est immédiatement montré agressif. Il a refusé de montrer une pièce d'identité ou les papiers du véhicule et a admis ne pas avoir le permis. Visiblement ivre, il a refusé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Il a aussi tenté de se débattre lors de son interpellation et a menacé les policiers lors de son transport vers l'hôtel de police, proférant "des insultes racistes et sexistes", selon la même source.

Il a finalement été placé en garde à vue. Le passager du véhicule, lui aussi âgé de 25 ans, a également été interpellé pour son comportement violent.