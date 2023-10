Sées. Après l'incendie de la maison Saint-Pierre, le Secours catholique cherche un nouveau toit

La maison Saint-Pierre du Secours catholique de Sées a été détruite dans un incendie, mercredi 11 octobre. "C'était un lieu où on travaillait, on échangeait, on partageait des repas. C'était un lieu de vie", présente Dominique Douchy, responsable de l'antenne de Sées.

• Lire aussi. Sées. Un incendie se déclare dans les locaux du Secours catholique

Sans local, l'association poursuit plus difficilement ses actions. Elle loue pour l'instant des salles pour ses réunions et ses différents ateliers, mais cherche un nouvel endroit où s'installer. Néanmoins, l'ambition est de revenir dans sa maison. "Les propriétaires commencent déjà à travailler sur la reconstruction du bâtiment", se réjouit Dominique.

"Ouvrir des chemins d'espérance"

Un "coup dur", une "épreuve", un événement "injuste"… Tant de mots pour décrire ce qu'ont vécu les membres du Secours catholique. Dominique Douchy se veut tout de même rassurant. "Il faut se dire que dans ce genre d'épreuve, il y a quelque chose de bon qui peut en découler", commence le responsable. "Tout d'un coup, on a compris l'importance que représentait cette maison Saint-Pierre pour chacun d'entre nous. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler. D'une épreuve finalement, on peut peut-être arriver sur quelque chose de plus enrichissant pour chacun", dit-il avant de conclure : "On va ouvrir des chemins d'espérance."