Le Havre. Transat Jacques Vabre : le ministre Christophe Béchu est sur place ce samedi

Un ministre à la Transat Jacques Vabre samedi 28 octobre, c'est officiel. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est arrivé ce samedi 28 octobre vers 9h.

Visites et échanges

Christophe Béchu se rend au Havre en sa qualité de parrain du Bateau du navigateur Fabrice Amédéo, un ambassadeur de la préservation des océans et de la transition énergétique. En effet, son voilier de 18,28 mètres est équipé de plusieurs capteurs dont un composé de C02, de salinité et de température qui permet aux institutions scientifiques partenaires du projet de récolter de précieuses données et mieux comprendre les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan. Lors de son déplacement, le ministre compte passer par le village écoresponsable de la Transat Jacques Vabre au Havre et échanger avec les différents partenaires de la course engagés dans la transition écologique. A noter également qu'il assistera aussi au baptême du voilier de course prévu à 11h.