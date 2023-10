Lillebonne. 29 victimes évacuées et prises en charge après un incendie dans un appartement

Mise à jour 9h40.

Au total, l'incendie a fait 33 victimes. 24 ont été impliquées et 9 ont été prises en charge suite à l'inhalation de fumées. Parmi elles, un sapeur-pompier volontaire et un policier ont été évacués à l'hôpital de Lillebonne pour contrôle. Un seul appartement, celui concerné par l'incendie ne pourra pas être réhabilité aujourd'hui. Les autres occupants pourront revenir dans leurs logements respectifs une fois l'intervention terminée.

Vers 05h32 samedi 28 octobre, les pompiers sont intervenus à Lillebonne en Seine-Maritime, au niveau de la rue Pasteur pour des flammes dans un appartement du 2e étage. 29 personnes ont été évacuées et regroupées au point de rassemblement des victimes. 9 victimes potentielles auraient inhalé des fumées. Vers 6h40, selon les pompiers, trois d'entre elles étaient sous oxygène et l'intervention était toujours en cours. Elles auraient "potentiellement inhalé des fumées". Et, aux alentours de 7h30, le bilan des victimes se poursuivait.

21 soldats du feu mobilisés

Les 21 sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre le feu à l'aide de deux lances à incendie dont une "sur moyen aérien". Près de huit véhicules ont aussi été utilisés et une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Lillebonne a aussi été mobilisée.